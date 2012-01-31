Над Россией навис психоз оранжевой революции – одесский митрополит

Митинги в России свидетельствуют о том, что над страной нависла угроза революции. Об этом заявил старейший по хиротонии иерарх Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Он рассказал о своем отношении к прошедшим в конце 2011 года протестным акциям на Болотной площади и проспекте Сахарова в Москве и о том, как он в целом оценивает сложившуюся ситуацию в России, в интервью российскому информационному агентству REGNUM.

Призывы митингов отменить результаты выборов в Государственную Думу, освободить «политзаключенных» и, самое главное, отстранить от власти лидера национального и государственного возрождения великой России Владимира Владимировича Путина с головой выдают подлинных организаторов и кукловодов протестных акций в российской столице, – заявил митрополит.

По мнению Агафангела, над Россией, являющейся центром Русского Мира, нависла «та страшная угроза, которая уже посещала Украину» на рубеже 2004-2005 г.г. – угроза «оранжевой» революции. Нагнетаются «такие же антигосударственный психоз и митинговая истерия».

«Вновь море человеческих страстей высоко поднимает взбушевавшиеся волны свои, стремясь ниспровергнуть в темные бездны развала и безвременья едва начавшее путь возрождения православное Отечество наше. Дух лжи, обмана, предательства, злобы и ненависти вновь, как в самые трагические дни нашей истории, отравляет своим смертным дыханием Русскую Землю», – отметил митрополит.

«Только с В.В. Путиным у русских людей, оказавшихся не по своей вине за пределами Российского государства и брошенных «демократами», а также у всех людей доброй воли, проживающих на территории стран СНГ и осознающих, что наша сила и само наше выживание — только в единстве, связаны обоснованные надежды на восстановление исторической справедливости, на новую интеграцию, основанную на тысячелетнем богозаповеданном единстве Святой Руси», — добавил старейший иерарх УПЦ.