Янукович призвал украинцев помянуть в молитве Героев Крут

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает украинцев почтить память Героев Крут.

Об этом говорится в обращении главы государства к соотечественникам, текст которого размещен на его официальном сайте.

«Девяносто четыре года назад возле станции Круты состоялся бой, в котором полегли украинские молодые люди - военные курсанты, студенты и гимназисты. Они верили, что защищают идеалы свободы и независимости Украины», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его убеждению, «эта героическая и в то же время трагическая дата в истории нашего государства всегда будет напоминать нам о большой ответственности наставников и командиров за решения, которые они принимают».

«Вспомним сегодня в молитве души погибших героев. Пусть с Богом почивают», - призвал В.ЯНУКОВИЧ украинцев.

***Бой под Крутами произошел 16 (29) января 1918 года на железнодорожной станции Круты в 130 километрах к северо-востоку от Киева. Этот бой длился 5 часов между 4-тысячной большевистской армией Михаила Муравьева и 300 киевскими студентами, которые защищали подступы к Киеву. В ходе военных действий бой решающего значения не имел, и в сознании многих особое значение приобрел благодаря героизму украинской молодежи, которая погибла в неравном бою возле Крут. На похоронах в Киеве возле Аскольдовой могилы президент Михаил Грушевский назвал погибших юношей, героями, а поэт Павло Тычина посвятил героическому поступку стихотворение с названием «Памяти тридцати». Десятилетиями история боя или замалчивалась, или обрастала мифами и выдумками, как в зарубежной, так и в отечественной историографии. Только спустя годы, в 2006-м, на месте боя установлен памятник.