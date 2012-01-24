Кабмин передал полномочия Госкомитета по делам религии

Кабинет Министров Украины передал полномочия Государственного комитета по делам национальностей и религии Министерству культуры Украины.

Об этом говорится в Распоряжении правительства от 18 января 2012 № 27-р «Вопросы Министерства культуры».

Согласно документу Кабмин решил «согласиться с предложением Министерства культуры о возможности обеспечения осуществления возложенных на указанное Министерство Указом Президента Украины от 6 апреля 2011 № 388" О Положении о Министерстве культуры Украины "функций и полномочий Министерства культуры и туризма и Государственного комитета по делам национальностей и религии, которые прекращаются».

Правительственный портал



