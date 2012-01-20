Кабмин передаcт национальному парку "Святые Горы" 20 га земли
Размещена Святогорская Лавра
Кабинет Министров разрешил национальному парку "Святые Горы" разработать проект землеустройства для отвода парку земельного участка лесного фонда площадью 20 га в Славянском районе Донецкой области.
Об этом говорится в Распоряжении Кабмина № 38 «О предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка».
Этот участок входит в земли запаса лесного фонда и расположен за границами населенных пунктов на территории Славянского района.
Предполагается, что он будет передан в постоянное пользование парку.
*** На территории парка находится 129 объектов археологии (от палеолита до средневековья), 73 памятника истории. В 1980 году на нынешней территории парка был основан государственный историко-культурный заповедник.
Основу комплекса памятников заповедника составляет Свято-Успенская Святогорская Лавра (основана в XIII - XVI веках, статус лавры получила в 2005 году), расположена на скалистом правом берегу Северского Донца. В комплекс исторических памятников также относится монументальная скульптура Артема работы И. П. Кавалеридзе.
C юга к территории парка примыкает город Славянск.