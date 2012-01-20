Кабмин передаcт национальному парку "Святые Горы" 20 га земли

Кабинет Министров разрешил национальному парку "Святые Горы" разработать проект землеустройства для отвода парку земельного участка лесного фонда площадью 20 га в Славянском районе Донецкой области.

Об этом говорится в Распоряжении Кабмина № 38 «О предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка».

Этот участок входит в земли запаса лесного фонда и расположен за границами населенных пунктов на территории Славянского района.

Предполагается, что он будет передан в постоянное пользование парку.

*** На территории парка находится 129 объектов археологии (от палеолита до средневековья), 73 памятника истории. В 1980 году на нынешней территории парка был основан государственный историко-культурный заповедник.

Основу комплекса памятников заповедника составляет Свято-Успенская Святогорская Лавра (основана в XIII - XVI веках, статус лавры получила в 2005 году), расположена на скалистом правом берегу Северского Донца. В комплекс исторических памятников также относится монументальная скульптура Артема работы И. П. Кавалеридзе.

C юга к территории парка примыкает город Славянск.



