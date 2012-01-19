ПАCЕ призывает бороться с религиозной дискриминацией

Постоянный Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в конце 2011 года от имени Ассамблеи принял Резолюцию 1846 (2011) и Рекомендацию 1987 (2011) по «Борьбе со всеми формами дискриминации на религиозной почве», сообщает Институт религиозной свободы.

Ассамблея отмечает, что члены религиозных меньшинств в Европе являются уязвимыми из-за нетерпимости и дискриминации. Государствам – членам Совета Европы, включая Украину, рекомендуется принять более решительные меры для борьбы с любыми формами дискриминации на почве религии или убеждений.

ПАСЕ также повторно проявляет свою поддержку принципу отделения церкви и государства.

Ассамблея призывает европейское сообщество поощрять культуру "совместного проживания" на основе религиозного плюрализма в соответствии со статьей 9 Европейской Конвенции по правам человека. Правительства должны оставаться нейтральными и объективными при осуществлении своих регулирующих полномочий, в частности в отношениях с различными конфессиями.

Рекомендация ПАСЕ призывает государства – членов Совета Европы предоставить всем религиозным общинам возможность получения надлежащего юридического статуса, а также отменить устаревшее законодательство и административную практику, которые влекут за собой дискриминацию в отношении определенных религиозных групп.

Ассамблея считает целесообразным принятие законов, предусматривающих наказание за разжигание ненависти и применение насилия в отношении представителей религиозных групп и религиозных лидеров. При этом европейские государства должны обеспечивать проведение эффективных расследований следственными органами каждого факта, где было применено насилие, в основе которого лежали религия или убеждения.

Кроме этого, ПАСЕ призывает европейское сообщество содействовать установлению диалога с религиозными лидерами.

Ссылаясь на принятую Резолюцию, Парламентская Ассамблея направила Комитету Министров Совета Европы несколько рекомендаций. Среди них предложение усилить меры против дискриминации на почве религии или убеждений, а также продолжать диалог с представителями религиозных, гуманистических и философских сообществ.

ПАСЕ также призывает к подписанию и ратификации Протокола № 12 к Европейской Конвенции по правам человека те государства – членов Совета Европы, которые этого еще не сделали. Указанный Протокол защищает каждую личность от различных форм дискриминации.

Ассамблея призывает Комитет Министров продолжить сотрудничество с другими международными организациями, в частности Европейским союзом, ОБСЕ и ООН, а также ее Комитетом по ликвидации расовой дискриминации, с целью последовательного толкования свободы мысли, совести и религии, а также реализации общей политики в области борьбы с дискриминацией по религиозному признаку.





