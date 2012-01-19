Глава УГКЦ и министр культуры обсудили взаимоотношения Церкви и Государства

18 января 2012 г. Блаженнейший Святослав (Шевчук), Глава УГКЦ, имел официальную встречу с министром культуры и туризма Украины Михаилом Кулиняком. Участником диалога был первый заместитель министра Юрий Богуцкий.

Во время разговора стороны обсудили актуальные вопросы жизни и деятельности Украинской Греко-Католической Церкви в Украине. В частности речь шла о важной роли Церкви в деле сохранения культурного наследия украинского народа.

В завершение встречи Предстоятель УГКЦ подарил министру репринтное издание Бучацкого Евангелия и Катехизис Украинской Греко-Католической Церкви «Христос - наша Пасха».

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Бучацкое Евангелие - памятник книжной письменности XII-XIII вв., Сборник евангельских чтений, выписанных из Четвероевангелия и назначенных на каждый праздник. Происходит из Галицко-Волынской земли. В XV в. хранилось в монастыре в с. Городище (Галичина), позже - в василианском Крестовоздвиженском монастыре в Бучаче. Сейчас находится в Национальном музее во Львове.

Департамент информации УГКЦ