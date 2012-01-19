Янукович праздновал Крещение в Свято-Покровском соборе

Президент Украины Виктор Янукович принял участие в праздновании Крещения в Свято-Покровском соборе в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

В день Крещения Господня глава государства присутствовал на чине Великого освящения воды, который состоялся на Днепре близ Свято-Покровского собора.

Праздничную службу отправили наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел и Архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

Вместе с главой государства в торжествах приняли премьер-министр Николай Азаров, Глава Администрации Президента Сергей Левочкин, глава Киевской городской госадминистрации Александр Попов, члены правительства.

После освящения воды митрополит Павел поздравил руководителей и всех православных с величественным христианским праздником Богоявления. Он пожелал всем «долголетия, Божьей милости и благодати».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, сразу по прибытии в храм В.Янукович дал распоряжение охране убрать все ограждения вблизи Свято-Покровского собора - чтобы люди, пришедшие принять участие в чине Великого освящения воды, смогли беспрепятственно подойти к месту проведения обряда .

В.Янукович собственноручно убрал одну железную ограду, отметили в пресс-службе.

