Янукович поздравил христианское сообщество Украины по случаю Богоявления

Президент Виктор Янукович поздравил христиан Украины с Крещением Иисуса и Богоявлением.

"Уже более тысячи лет в честь великого евангельского события крещения в реке Иордан христиане Украины проводят освящение воды, которая приобретает в этот день могучую силу, - говорится в поздравлении главы государства. - Верю, что целебная вода Иордана сделает всех нас здоровыми и сильными, помыслы - светлыми, а поступки - чистыми и благородными".

В.Янукович пожелал украинцам крепкого здоровья, счастья, мира и добра.

Пресс-служба Президента

