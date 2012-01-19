Янукович поздравил христианское сообщество Украины по случаю Богоявления
09:00, 19 января 2012Государство
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Сообщение пресс-службы
Президент Виктор Янукович поздравил христиан Украины с Крещением Иисуса и Богоявлением.
"Уже более тысячи лет в честь великого евангельского события крещения в реке Иордан христиане Украины проводят освящение воды, которая приобретает в этот день могучую силу, - говорится в поздравлении главы государства. - Верю, что целебная вода Иордана сделает всех нас здоровыми и сильными, помыслы - светлыми, а поступки - чистыми и благородными".
В.Янукович пожелал украинцам крепкого здоровья, счастья, мира и добра.
Пресс-служба Президента
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