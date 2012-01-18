Депутаты хотят передать УПЦ Киевскую и Почаевскую лавры

Накануне праздника Крещения депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали проект закона №9690 "О возвращении объектов культурного наследия религиозных организаций", сообщают "Подробности".

В соответствии с проектом, Кабинету министров поручено в 3-месячный срок решить вопросы относительно передачи объектов, расположенных в Кременецком районе, Свято-Богоявленском женском монастыре Тернопольской епархии и Почаевской Свято-Успенской Лавре Украинской православной церкви, а объектов, расположенных в городе Киеве – Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужскому монастырю) УПЦ без права отчуждения и смены назначения переданных объектов.

"Этот законопроект юридически правильно описывает сложившуюся де-факто ситуацию с лаврами, восстанавливает историческую справедливость, возвращая Церкви отобранные у нее при становлении советской власти культовые сооружения", - отметил он.

Народный депутат также подчеркнул, что принятие данного проекта способствует выполнению обязательств, взятых на себя Украиной в связи с членством в Совете Европы.

Авторами законопроекта являются народные депутаты фракции Партии регионов Андрей Деркач, Горбаль и Дмитрий Шенцев, член фракции Народной партии Сергей Гриневецкий, член фракции Коммунистической партии Украины Александр Голуб, а также глава депутатской группы "Реформы ради будущего" (избран по списку БЮТ) Игорь Рыбаков.

По мнению Горбаля, поскольку авторами законопроекта являются депутаты, входящие в разные фракции Верховной рады, практически нет сомнений в том, что он будет принят на ближайшей сессии ВР.

Он также высказал мнение, что принятие этого законопроекта положит конец попыткам использования политиками юридических пробелов законодательства для поднятия рейтинга на межконфессиональных противостояниях.

В законопроекте разграничены полномочия местных администраций и Кабинета министров по передаче объектов, являющихся памятниками архитектуры, определен механизм установления жесткого контроля над использованием данных объектов по назначению. Предусмотрено также согласование с органами государственной власти проведение ремонтных работ и реконструкции.