В Межигорье создается монастырь?

На территории резиденции «Межигорье», в которой проживает Виктор Янукович, зарегистрирован приход Украинской Православной церкви (Московского патриархата) и начат процесс создания монастыря. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники. «Уже есть три послушника, готовящиеся к постригу», – рассказал собеседник.

*** До 1935 года в урочище Межигорье существовал Межигоорский Спасо-Преображенский монастырь – один из самых древних на территории Украины. По некоторой информации, обитель была основана греческими монахами, прибывшими сюда вместе с первым киевским митрополитом Михаилом в 988 году.

Считается, что именно из Межигорского монастыря князь Андрей Боголюбский вывез Владимирскую икону Богоматери, ставшей одной из самых почитаемых реликвий Русской православной Церкви. В XVII веке Межигорский монастырь стал религиозным центром Запорожского казачества.

Монастырь имел статус ставропигии Константинопольского Патриарха. Универсалом гетмана Богдана Хмельницкого от 21 мая 1656 года монастырю были переданы Вышгород и окрестные села с рудниками, усадьбами и угодьями. Межигорский монастырь был упразднен в 1787 году, в 1894-1918 годах действовал как женская обитель. В 1933 году на территории монастыря началось строительство загородной правительственной резиденции, и в 1935 году обитель была окончательно разрушена. Сейчас бывшая территория монастыря принадлежит резиденции «Межигорье», где проживает Виктор Янукович.