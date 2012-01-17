Евангелисты предлагают своего кандидата в президенты США

150 лидеров влиятельных организаций американских христиан-евангелистов назвали единым республиканским кандидатом в президенты США бывшего сенатора и поборника христианских ценностей Рика Санторума.

Он должен стать альтернативой другому участнику предвыборной кампании - бывшему губернатору Массачусетса, мормону Митту Ромни.

Инициаторами экстренной встречи лидеров американских евангелических организаций, прошедшей в минувшие выходные, стали влиятельные консерваторы-республиканцы, крайне обеспокоенные уверенным лидерством М.Ромни в борьбе за право представлять Республиканскую партию на президентских выборах 2012 года.

Отец семерых детей Р.Санторум является ревностным христианином и известен как убежденный противник абортов и прав гомосексуалистов.

Седмица.