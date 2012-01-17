Патриарх Кирилл не будет реагировать на письмо Березовского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не будет реагировать на призыв бизнесмена Бориса Березовского "обеспечить бескровную смену власти в России". Как передает РИА "Новости", об этом заявил глава патриаршей пресс-службы протоиерей Владимир Вигилянский. "В своем недавнем рождественском телеинтервью патриарх Кирилл ответил на все вопросы, связанные с современной ситуацией, и высказался за диалог власти и оппозиции, за постепенное, а не радикальное изменение курса. На все вопросы патриарх Кирилл уже ответил, и Борису Березовскому, который, выступая от имени народа, заседает в Лондоне и не является в суд, отвечать не будет", - заявил Вигилянский.

В понедельник Березовский обратился с открытым письмом к патриарху Московскому всея Руси Кириллу с призывом "донести до Путина глас народа". "Помогите Путину опомниться. Донесите до него глас народа. А когда Путин услышит Вас, возьмите власть из его рук и мирно, мудро, по-христиански передайте ее народу", - пишет Березовский. "Вы можете войти в историю как глава Русской православной церкви, в Ваших силах сегодня обеспечить бескровную смену власти в России", - пишет опальный олигарх.

По мнению Березовского, "какие бы прозрачные и честные выборы власть ни провела, и кто бы на них ни победил, общество не примет их результатов". "Если прольется кровь, Путину отвечать за это перед народом, перед собственной совестью и перед историей. А Вам перед Богом", - пишет Березовский патриарху.

7 января патриарх Кирилл призвал власти прислушиваться к протестам и корректировать политический курс. "Задача заключается в том, чтобы протесты, правильным образом выраженные, приводили к коррекции политического курса. Это самое главное. Если власть остается нечувствительной к выражению протестов, это очень плохой признак - признак неспособности власти к самонастройке. Власть должна настраиваться, в том числе и воспринимая сигналы извне", - сказал глава РПЦ в рождественском интервью телеканалу "Россия 1".

"У каждого человека в свободном обществе должно быть право выражать свое мнение, в том числе и несогласие с действиями власти, - отметил патриарх. - Если люди такого права лишаются, то это воспринимается как ограничение свободы, это очень болезненно. В советское время не было такого права, оно декларировалось на бумаге, а реально - не было. А сейчас есть такое право. И, конечно, этим правом люди пользуются". Он призвал граждан "уметь выражать свое несогласие" и "не поддаваться на провокации", чтобы "не разрушать страну". "Мы полностью исчерпали лимит разделения. У нас нет права больше на разделение", - убежден предстоятель РПЦ.

По словам патриарха, проблема массовых протестов для РПЦ "очень чувствительна". "Потому что наши прихожане - и среди тех, кто был на площади, и среди тех, против кого выступала площадь. Поэтому слово Церкви не может быть политизированным, оно не может быть несбалансированным в самом принципиальном смысле этого слова", - убежден Кирилл.

В то же время патриарх Кирилл отметил, что человек, требующий правды от других, должен быть правдив и с самим собой: "Разве среди протестующих нет того, кто обманывает своего мужа или свою жену, кто ведет параллельную жизнь, кто нечистоплотен в бизнесе? Если мы творим неправду в нашей личной, семейной жизни, в сфере нашей профессиональной, почему так горячо требуем, чтобы правда осуществлялась где-то на макроуровне, а на микроуровне ее не должно быть?"

По мнению патриарха, недовольство граждан вызывает в основном не высшая власть, а низовая бюрократия. "В советское время у нас власть имели продавщицы, завскладом или товаровед... Что произошло с системой? Она рухнула... потому что соприкосновение с властью вызывало у людей отторжение. А что сейчас происходит? У нас что, народ общается с президентом, министрами? У нас общаются с милиционерами, с управляющими компаниями ЖКХ, те же самые ЖЭКи и ДЕЗы. У нас, к счастью, свободная экономика, кажется, более или менее решила проблему продавщиц. Но вот опять простого человека кошмарит вот этот уровень власти", - сказал патриарх. Он пояснил, что слово "кошмарить" употребил потому, что оно понятно большинству людей. "Вот если мы с этим кошмаром справимся на бытовом уровне, на уровне местных властей в первую очередь, и, конечно, на уровне коррупции на более высоком уровне, то тогда будет снята тема отношений человека и власти", – считает патриарх Кирилл.

Накануне митинга на проспекте Сахарова патриарх Кирилл заявил, что доверие к соцсетям делает россиян "уязвимыми для манипулирования их сознанием". "Смена политического вектора не может в корне изменить и осчастливить общество, если нет установки на преображение человеческой личности", – отмечал предстоятель РПЦ.

Ранее в декабре патриарх призывал православных священников делать все, чтобы "остановить народ наш от действий, которые могут разрушить жизнь людей". "Сегодня массовые настроения людей определяются не божьей правдой, а информационными технологиями. Ими пользуются все, кто отстаивает свою человеческую правду. Мы знаем, до чего это доходит в некоторых странах, когда снова проливается кровь. Как важно, чтобы мы, наследники великой России, прошедшие через страшные испытания 20 века сегодня оказались способными воспринять уроки прошлого, не повторять ошибки отцов 1917 года и тех, кто в 90-е годы круто менял жизнь нашего народа", – сказал патриарх Кирилл.