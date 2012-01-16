Чехия вернет католикам и иудеям более 2,5 тыс. зданий

Правительство Чехии приняло решение вернуть католическим и иудейским организациям более 2,5 тысяч зданий, 175 тысяч гектаров лесов и 25 тысяч гектаров земли - собственность, которая была у них конфискована коммунистической властью, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство KAI.

Таким образом, будет возвращено в общей сложности 56% конфискованной собственности Католической церкви. Кроме того, ежегодно в течение 30 лет государство будет выплачивать компенсацию Католической церкви в размере 2 миллиардов чешских крон (около 100 миллионов долларов США), при этом власти постепенно будут сокращать ассигнования на выплаты духовным лицам.

Вопрос о реституции собственности религиозных организаций рассматривался в Чехии более 20 лет. Объявленное в пятницу решение было предварительно согласовано с представителями Католической церкви Чехии. Оно будет направлено на утверждение в парламент страны.