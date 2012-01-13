Рада запретила рекламу гадалок в СМИ

12 января Верховная Рада запретила рекламировать и транслировать программы с услугами гадалок.

Верховная Рада приняла в целом Закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты населения и информационного пространства от негативного влияния.

За принятие соответствующего закона проголосовали 320 народных депутатов из 408, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщается, законом запрещено на телевидении и в печатных средствах массовой информации распространять рекламу услуг по гаданию и магии.

Кроме того, запрещена трансляция программ и передач, в которых телезрителям и/или радиослушателям предоставляются услуги по гаданию и магии, а также платные услуги в сфере народной и/или нетрадиционной медицины. Закон вступает в силу через 10 дней со дня опубликования.

