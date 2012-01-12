Чехия компенсирует Церкви почти 3 миллиарда евро

Правительство Чехии приняло решение выделить Церкви 2 миллиарда 300 миллионов евро в качестве компенсации за национализацию коммунистическим режимом церковного имущества.

Кроме того, решено вернуть конфискованное имущество на сумму еще в почти 3 миллиарда евро, сообщает радио «Свобода».

Выплаты будут производиться в течение 30 лет. Однако при этом, по завершении переходного периода, правительство прекращает платить священникам зарплату.

Это решение теперь должен одобрить парламент Чехии.