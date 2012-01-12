Чехия компенсирует Церкви почти 3 миллиарда евро
08:00, 12 января 2012Государство
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За национализацию имущества
Правительство Чехии приняло решение выделить Церкви 2 миллиарда 300 миллионов евро в качестве компенсации за национализацию коммунистическим режимом церковного имущества.
Кроме того, решено вернуть конфискованное имущество на сумму еще в почти 3 миллиарда евро, сообщает радио «Свобода».
Выплаты будут производиться в течение 30 лет. Однако при этом, по завершении переходного периода, правительство прекращает платить священникам зарплату.
Это решение теперь должен одобрить парламент Чехии.
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