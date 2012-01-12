В ВР предлагают создать госслужбу по делам национальностей и религий

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Олег ЗАРУБИНСКИЙ считает целесообразным создание в Украине госслужбы по делам национальностей и религий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ЗАРУБИНСКИЙ заявил во время парламентских слушаний на тему: «Этнонациональная политика Украины: достижения и перспективы».

Он отметил, что это должен быть центральный орган исполнительной власти, деятельность которого могла бы координироваться через министра культуры.

О.ЗАРУБИНСКИЙ также предложил усилить ресурсный и кадровый потенциал Министерства культуры Украины в части реализации этнополитики.

Он также предложил создать подразделение по делам этнополитики в структуре гуманитарного совета при Президенте Украины.

О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил необходимость безотлагательной разработки и утверждения программы обустройства крымских татар и других лиц, депортированных по национальному признаку, которые вернулись или возвращаются на проживание в Украину.

По его словам, такая программа должна быть разработана до 2015 года.