Кабмин упростил въезд в Украину для религиозных деятелей

Кабмин внес изменения в Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию, сообщает Институт религиозной свободы.

Основанием для изменений стало вступление в силу новой редакции Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Постановление расширяет возможности иностранных религиозных деятелей, которые прибывают в Украину. Теперь цель их деятельности может включать "проповедование религиозных вероучений, исполнение религиозных обрядов или другой канонической деятельности".

Приглашение религиозной организации для иностранных религиозных деятелей, правда, должно быть "согласовано с государственным органом, осуществившим регистрацию соответствующей религиозной организации". Таким образом, в текст Постановления Кабмина, как считают эксперты ИРС, без всяких уточнений было скопировано противоречивое формулирование новой редакции Закона о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства.

Как уже отмечал ИРС, из-за таких двусмысленных норм не понятно, то ли религиозные организации должны обращаться для согласования приглашений в областные госадминистрации, которые зарегистрировали их устав, то ли к государственным регистраторам, которые выдают свидетельство о регистрации юридического лица. При этом для последних эта функция не характерна.

Учитывая это, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций заявил о важности активизации специализированного Общественного совета при МИД Украины по вопросам сотрудничества с религиозными организациями.