Патриарх Кирилл призвал российские власти к диалогу с протестующими

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что общество имеет право на выражение несогласия с текущей политической ситуацией, а власть должна прислушиваться к протестам и корректировать свой курс.

Об этом предстоятель Русской Православной Церкви заявил в интервью телеканалу "Россия-1".

"Задача заключается в том, чтобы протесты, правильным образом выраженные, приводили к коррекции политического курса. Вот это самое главное. Если власть остается нечувствительной к выражению протестов, это очень плохой признак, признак неспособности власти к самонастройке. Власть должна настраиваться, в том числе и воспринимая сигналы извне... и корректировать курс", - сказал предстоятель РПЦ.

Патриарх Московский и всея Руси считает, что если российские граждане лишаются права голоса и права высказывать несогласие с действиями властей, то воспринимают это как ограничение их свободы, а это "очень болезненно". "Если что-то происходит, общество должно иметь право высказать свое недовольство", - уверен предстоятель РПЦ.

Однако, считает он, общество должно проявлять при этом мудрость, так как всегда найдутся те, кто пожелает использовать народные настроения в своих политических целях. Вместе с тем патриарх Кирилл уверен, что требовать соблюдения правды "на макроуровне" человек может лишь тогда, когда принцип правды соблюдается и в его частной жизни.

Он считает, что текущая политическая ситуация в России не похожа по "накалу страстей" на 1917 год или на времена перестройки, однако порой "из малого вырастает большое", предостерег патриарх.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что Церковь не может занимать ничью сторону, так как ее прихожане есть "и среди тех, кто был на площади, и среди тех, против кого выступают на площади".

Декабрьские выборы в Госдуму вызвали массовые митинги, участники которых заявляли о многочисленных нарушениях на выборах, требовали отмены их итогов, назначения новых выборов и отставки главы ЦИК РФ Владимира Чурова.