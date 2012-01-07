Янукович сделал подарок Почаевской лавре
20:36, 07 января 2012Государство
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Сообщает пресс-служба
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ передал в подарок Свято-Успенской Почаевской лавре предметы для причастия, изготовленные украинскими мастерами.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
По их данным, подарок В.ЯНУКОВИЧ передал после участия в Рождественской литургии в этой лавре, которую провел наместник Почаевской лавры архиепископ ВЛАДИМИР.
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