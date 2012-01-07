Янукович: Рождество объединяет и примиряет нас

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил украинских с Рождеством Христовым.

Текст поздравления размещен на официальном сайте главы государства.

«Радость рождения Сына Божия наполняет наши сердца теплом и надеждой. Рождество объединяет и примиряет нас. Ведь сегодня Спаситель несет свет добра и любви в каждый дом », - подчеркивает Президент.

Янукович пожелал всем радостных, веселых праздников.

«Пусть ваши родные и близкие будут здоровы и счастливы. А в каждом доме царит мир, достаток и согласие. Многая и благая лета Украине и украинскому народу! Христос родился! Славим Его!», - передал Президент.