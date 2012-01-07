Янукович: Рождество объединяет и примиряет нас
20:32, 07 января 2012Государство
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Президент желает мира и достатка
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил украинских с Рождеством Христовым.
Текст поздравления размещен на официальном сайте главы государства.
«Радость рождения Сына Божия наполняет наши сердца теплом и надеждой. Рождество объединяет и примиряет нас. Ведь сегодня Спаситель несет свет добра и любви в каждый дом », - подчеркивает Президент.
Янукович пожелал всем радостных, веселых праздников.
«Пусть ваши родные и близкие будут здоровы и счастливы. А в каждом доме царит мир, достаток и согласие. Многая и благая лета Украине и украинскому народу! Христос родился! Славим Его!», - передал Президент.
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