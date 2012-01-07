Тимошенко поздравила с Рождеством

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравляет всех украинцев с Рождеством Христовым и благодарит за поддержку.

Слова приветствия она передала со своей дочкой Евгенией ТИМОШЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

"От всего сердца поздравляю с лучшим, светлым праздником - Рождеством Христовым! Хочу, чтобы сегодня, собравшись с семьей, все почувствовали, что вместе - мы сильны и можем преодолеть любые препятствия. Хочу пожелать всем добра и радости, семейного благополучия и любви", - говорится в приветствии Ю.ТИМОШЕНКО.

"Более двух тысяч лет яркая Рождественская звезда указывает людям правильный путь. Я верю, что Господь благословит Украину, и каждый из нас почувствует и поймет, какие пути являются верными, какие поступки - хорошими, а какие решения - справедливыми. Рождество Христово дарит всем нам уверенность в том, что добро обязательно победит зло. Я хочу, чтобы Господь подарил нам силу в борьбе за Украину, за каждого человека, за права и возможности всех украинцев! Христос родился! Славим его!", – отметила экс-премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО также поблагодарила Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТА, который благословил молебен под стенами Качановской колонии, отца Виктора МАРИНЧАКА, который провел молебен в честь Рождества Христова, и всех своих соратников, которые вместе молились за справедливую судьбу.