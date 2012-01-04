В Киеве восстановят Храм Сретения Господня

По предложению фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете в бюджете столицы на 2012 год предусмотрены средства в сумме 4 млн. 560 тыс. грн. на осуществление проектирования воссоздания объекта культурного наследия – Храма Сретения Господня на Львовской площади.

Об этом сообщила председатель депутатской фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА, информировали УНИАН в пресс-службе фракции.

Депутат напомнила, что в прошлом году по требованию фракции БЮТ в бюджете Киева на 2011 год также было предусмотрено 1 млн. грн. на разработку документации по восстановлению церкви Сретения Господня, но средства так и не были выделены.

«Чиновники пообещали, что в этом году досадная ситуация не повторится. Мы, фракция «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете, со своей стороны сделаем все от нас зависящее для воплощения этого благого дела», - добавила Т.МЕЛИХОВА.

Как сообщалось, церковь Сретения Господня была построена Ярославом Мудрым, несколько раз перестраивалась, пока не была уничтожена большевиками в 1934 г. Официальной причиной сноса церкви называют именно планы тогдашней власти реконструировать площадь.

В соответствии с Указом Президента Украины от 2008 года, восстановление исторического Храма Сретения Господня должно осуществляться за средства бюджета г. Киева.