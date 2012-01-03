Новая Конституция Венгрии содержит упоминания о Боге и вере

Новая венгерская Kонституция вступила в силу 1 января 2012 г.

Консервативный премьер-министр Виктор Орбан настоял на «националистических акцентах» в новой Конституции, передает агентство KIPA-APIC.

Европейские СМИ в этой связи бьют тревогу по поводу того, что новый Основной Закон Венгрии «будет способствовать изоляции страны внутри Европы».

Подобные опасения кажутся явно преувеличенными. В частности, довольно трудно согласиться с утверждением, что «националистским акцентом» является замена в тексте Конституции выражения «Республика Венгрии» словом «Венгрия».

Между тем, в новой Конституции Венгрии, по сравнению с предыдущей, значительно усилен религиозный момент. В частности, она содержит прямое упоминание Бога и апеллирует к понятию «вера».

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