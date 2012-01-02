Волынские спасатели прочитали лекцию священнослужителям

В Луцке спасатели МЧС провели лекцию по соблюдению требований пожарной безопасности для благочинных и настоятелей храмов областной Епархии Украинской Православной Церкви.

Чтобы предотвратить пожары в храмах, спасатели призвали священнослужителей позаботиться о наличии огнетушителей, научили правилам их хранения и порядка использования, отметили необходимость следить за исправностью систем газовых и электрических приборов, выключать их после завершения богослужений.

Во время Рождественских праздников в храмах многолюдно и даже малейшая неосторожность прихожан с огнем может привести к возгоранию одежды или волос. Спасатели обратили внимание священнослужителей на соблюдении простых правил безопасности в храмах, а также напомнили людям о необходимости заботиться о пожарной безопасности и у себя дома.

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