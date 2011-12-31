Бразилия экстрадировала в Ирландию католического священника, разыскиваемого Интерполом по обвинению в 55 случаях насилия над детьми, сообщает Седмица.Ru, со ссылкой на kipa/apic.

Скрывавшийся в течение 8 лет 72-летний священник был арестован в Сан-Паулу и в тот же день доставлен в Лондон, где его передали ирландским властям.

Случаи насилия над детьми, в которых его обвиняют, имели место в 1980-е гг. в Ирландии. В 2003 г. в ходе громкого судебного процесса священника обязали выплатить одной из жертв рекордную сумму в 425 тыс. франков в качестве возмещения ущерба.

Вскоре после приговора, согласно недавно опубликованной полицией информации, он бежал в Сан-Паулу, где работал учителем английского языка. С 2004 г. Интерпол объявил его в розыск по всему миру.