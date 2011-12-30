НБУ ввел в обращение монету «Архистратиг Михаил»

Национальный банк Украины вводит в обращение с 28 декабря 2011 года золотые и серебряные инвестиционные монеты «Архистратиг Михаил». Об этом сообщает официальный сайт НБУ.

Так, золотая монета будет представлена номиналом 20 гривен. Кроме того, НБУ выпустит золотую монету номиналом 5 гривен. Также вводятся в обращение инвестиционные монеты номиналом 1 грн из серебра.

На аверсе монет размещены: вверху малый Государственный Герб Украины и надпись полукругом НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ, в центре в восьмиугольном картуше на щите изображена эмблема Национального банка Украины - аллегорические фигуры грифонов, между которыми - гривна - денежно-весовая единица Древней Руси. Эта эмблема символизирует охрану и приумножение золотого запаса государства. Кроме того, на аверсе размещен номинал монет, год чеканки и обозначение металла, его пробы и массы в чистоте.

На реверсе монет изображен Архистратиг Михаил- архангел, который является одним из самых почитаемых библейских персонажей, победителем зла, покровителем воинов, сражающихся за правое дело, по кругу размещена надпись... ЗА НАС И ДУШИ ПРАВЕДНЫХ, И СИЛА АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА (строки из поэмы Т. Шевченко «Гайдамаки»).

