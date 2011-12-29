Патриарх Кирилл заступился за настоятеля Ватопедского монастыря

В связи с заключением под стражу настоятеля Ватопедского монастыря на Афоне архимандрита Ефрема Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к главе греческого государства Каролосу Папульясу с призывом освободить настоятеля из-под стражи.

«В России, в Белоруссии, на Украине, в Молдавии, в других странах, народы которых духовно окормляются Русской Православной Церковью, миллионы верующих испытывают тревогу в связи с полицейскими мерами, предпринятыми по отношению к известному во всем православном мире игумену прославленной святогорской обители в те самые дни, когда православная Греция празднует Рождество Христово», — говорится в послании Его Святейшества главе греческого государства Каролосу Папульясу.

«Не подвергаю сомнению полномочия органов греческого правосудия и выражаю надежду на справедливое и объективное решение по делу об имуществе Ватопедского монастыря, — подчеркивает Предстоятель Русской Церкви. — Вместе с тем, испытываю недоумение в связи с применением тюремного заключения прежде судебного рассмотрения дела по существу в отношении монаха, не представляющего угрозы для общества и неоднократно выражавшего готовность сотрудничать со следствием».

Особое беспокойство, по словам Святейшего Владыки, вызывают сообщения о неблагополучном состоянии здоровья архимандрита Ефрема, которое не было принято во внимание при взятии его под стражу.

«Считаю своим долгом донести эту нашу общую боль до главы греческого государства и просить освободить из-под стражи архимандрита Ефрема, настоятеля Ватопедского монастыря на Святой горе Афон», — пишет в заключение Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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