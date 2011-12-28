Архимандрит Ефрем задержан полицией и доставлен в Афины

Задержанный настоятель Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем доставлен в Афины. Его привезли в апелляционный суд для выполнения ордера о предварительном заключении под стражу, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Афинское информационное агентство /АНА/.

"Эту ночь игумен провел в Главном полицейском управлении Афин, - отмечает АНА. - Сегодня утром, если не произойдет ничего неожиданного, архимандрита переведут в /главную афинскую/ тюрьму, где он, как ожидается, будет находиться вместе с теми, кто задержан главным образом за экономические преступления.

Адвокаты отца Ефрема, как ожидается, после того, как ознакомятся с содержанием решения суда, потребуют замены предварительного заключения, ссылаясь на проблемы со здоровьем своего подзащитного".

У апелляционного суда сейчас собрались десятки священнослужителей, монахов, верующих и других сторонников архимандрита Ефрема, которые держат в руках свечи и плакаты с призывом отменить несправедливый ордер на предварительное заключение игумена.

