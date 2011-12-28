Полиция Индонезии провела панк-рокерам курс «лечения»

Фанаты панк-рока из индонезийской провинции Ацех были освобождены после 10-дневного курса реабилитации и предупреждены, что их «лечение» ещё не закончено, передаёт Deutsche Presse Agentur.

65 энтузиастов панк-рока в пятницу прошли курс психологической реабилитации в полицейской школе, направленный на то, чтобы «восстановить их человеческий облик и стимулировать способность вести нормальный образ жизни».

Молодые люди были арестованы полицией во время несанкционированного концерта. Офицеры полиции сбрили у панков ирокезы, сняли весь пирсинг, цепи, и заставили искупаться в озере - традиционная церемония кадетов полиции.

Власти организовали специальную программу реабилитации молодёжи с целью преобразовать их из панк-рокеров в «исламских панков». В течение 10 суток рокеров учили совершать намаз и быть дисциплинированными.

«В понедельник мы обсудили, что можно еще предпринять в будущем для реабилитации молодых рокеров, - говорит помощник мэра города Банды Иллиза Саадуддин ДЖАМИЛЬ. - Мы превратим детей в исламских панков, они вправе самовыражаться так, как им этого хочется, но только в границах ислама».

На церемонии по случаю окончания срока реабилитации, молодым людям даже позволили исполнить роковую композицию на сцене.

Седмица.Ru

