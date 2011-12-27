Министерство юстиции дало Разъяснение относительно понятия брака и супружества в Украине.

Об этом говорится в официальном Разъяснении Министерства юстиции Украины под названием «Брак – первооснова семьи», утвержденному 16 декабря и опубликованному в парламентской базе законодательства Украины, сообщает Институт религиозной свободы.

В документе указано, что религиозный обряд брака практикуется сейчас в Украине повсеместно. “Духовное величие храма или даже малейшей церквушки с церковным пением, венцами на головах молодоженов, добрыми напутственными словами священника – все это делает венчания незабываемым событием в жизни”, считают в Минюсте.

Однако религиозный обряд брака не имеет правового значения, подчеркивают в Министерстве юстиции Украины.

"Религиозный обряд брака, по-прежнему не создает прав и обязанностей супругов, оставаясь личным делом женщины и мужчины. Лица, которые после венчания совместно проживают без регистрации брака, имеют статус семьи, но не имеют правового статуса супругов", – отмечено в Разъяснении.

Как правило, брак регистрируется в помещении органа государственной регистрации по истечении одного месяца со дня представления лицами заявления о регистрации брака.

Кроме этого, Минюст подчеркивает, что "в браке могут быть только женщина и мужчина, то есть лица разного пола". Это требование закреплено в статье 21 Семейного кодекса Украины.

Согласно разъяснению Министерства юстиции Украины, "именно брак, с присущими только ему чертами, непременно останется основной правовой формой организации семейной жизни женщины и мужчины и впредь будет выполнять важные социальные функции".

