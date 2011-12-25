Равин - садист посчитал свой приговор незаконным

Израильский раввин-садист Элиор ХЕН подал апелляцию в Верховный суд на приговор окружного суда Иерусалима, согласно которому должен провести в тюрьме 24 года за тяжелейшие издевательства над детьми. По его словам, суд над ним не был справедливым.

В документе утверждается, что во время суда были допущены серьезные процессуальные ошибки. А полиция якобы не представила суду показания свидетелей, которые говорили о его невиновности. В связи с этим адвокаты требуют полного оправдания своего подзащитного.

Раввин Элиор ХЕН был осужден в феврале текущего года. Он практиковал «методы исправления испорченных» детей. Система экзорцизма (изгнание злых духов) включала физические пытки: причинение боли, ожоги, а также кормление калом. Двое маленьких детей после такого «исправления» попали в больницу с тяжелыми травмами, один ребенок был госпитализирован в состоянии клинической смерти.

Хен признан виновным в физическом насилии над беззащитными, в подстрекательстве к насилию и во вступлении в преступный сговор.

«Он жестоко издевался над беззащитными детьми, полностью находящимися в его власти, и заслуживает максимального наказания», – заявил представитель прокуратуры.

Inform-relig

