В Греции арестовали хранителя пояса Богородицы

Не успел архимандрит Ефрем вернуться из России, куда афонские монахи привозили пояс Пресвятой Богородицы, как греческая полиция арестовала настоятеля афонского Ватопедского монастыря по подозрению в финансовых махинациях.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель Ватопедского монастыря, по его мнению, "этот арест носит исключительно политический характер". "Менее месяца назад пояс Пресвятой Богородицы, хранящийся в Ватопедском монастыре, привозили в Россию, и я не исключаю, что данный шаг греческих властей может быть связан именно с этим", - заявил представитель монастыря.

Официальной реакции греческих властей по этому поводу пока нет. Впрочем, когда настоятель греческого монастыря находился с реликвией еще в России в Греции уже распространилась информация, что отца Ефрема якобы может постичь судьба монаха его обители Арсения. Тот был арестован, но позднее отпущен под залог в 200 тысяч евро под подписку о невыезде.

Наблюдатели склонны видеть в преследовании монахов Ватопедского монастыря последствия затянувшегося имущественного спора между греческим государством и монастырем за озеро Вистонида. Он продолжается еще с начала 20-х годов прошлого столетия.

Озеро было монастырским с 980 года, а его территория входила в 150 тысяч гектаров земли, которые принадлежали монастырю. На протяжении 90 лет греческие власти с завидной периодичностью пытаются эти земли отобрать у монахов.

RTNews.RU