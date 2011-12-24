Французские бюрократы запрещали установку Рождественского вертепа

Рождественский вертеп с яслями Богомладенца Христа, в конце концов, все же был установлен на Рождественском базаре, открывшемся в преддверии праздника на Елисейских полях. Вертеп был установлен, несмотря на долгие колебания муниципальных властей по этому поводу, сообщает французский православный сайт Оrthodoxie со ссылкой на агентство Info-catho.

Инициатива становления вертепа принадлежала местному католическому приходу, представители которого смогли договориться об этом с хозяевами рынка. Однако накануне открытия вертепа в мэрии Парижа заявили, что власти обязаны воспрепятствовать «религиозным коннотациям» данного проекта.

Свои опасения чиновники объяснили тем, что среди посетителей Рождественского рынка могут оказаться туристы из стран Азии: Индии, Китая, Японии или других регионов, где исповедуют не Христианство, а иные религии. По мнению политкорректных чиновников, христианская символика могла бы их оскорбить. О том, что сам Рождественский базар по своей сути связан с одним из важнейших христианских праздников, французские бюрократы, очевидно, даже не подумали.

Опасаясь полемики в СМИ по данному вопросу и дальнейшей скандализации и без того доведенной до абсурда ситуации, муниципалитет в конечном все-таки позволил открыть Рождественский вертеп на Рождественском же базаре, но выдвинул при этом три условия. Чиновники потребовали: «Приход больше не должен выступать как организатор мероприятия, не должно быть никакого прозелитизма и не должно быть… присутствия человека». Что имелось в виду в последнем случае, остается загадкой. Вероятно, в мэрии Парижа опасались, что в ясли будет положен живой младенец.

Седмица.Ru

