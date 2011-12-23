Украинским депутатам подарили по Библии

По случаю празднования Рождества 22 декабря Межфракционная депутатская группа «За духовность, нравственность и здоровье Украины» подарила всем народным депутатам четвертый украинский перевод Библии.

Это мероприятие стало символическим итогом торжеств в рамках празднования в 2011 году 450-летия Пересопницкого Евангелия, утвержденного Верховной Радой Украины в апреле 2011 года.

«Это историческое издание Библии, выпущенное Библейским обществом в честь празднования 450-летия Пересопницкого Еавангелия, является особенным подарком, который мы вручаем сегодня нашим коллегам-депутатам накануне Рождества. - Отметил председатель межфракционной группы Павел УНГУРЯН. - Мы ожидаем, что эта Книга не только напомнит им о вечных ценностях, но и побудит каждого депутата строить свои жизненные и политические принципы на фундаменте неизменного и истинного Божьего Слова. Ведь если у каждого человека будут высокие моральные стандарты, тогда высоким и моральным будет и его жизнь. И мы понимаем, что для украинского политикума это очень и очень важно».

Кyrios