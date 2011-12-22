Президент Кубы Рауль Кастро встретился с ватиканской делегацией

Куба готовится «с любовью и уважением» встречать Папу Бенедикта XVI. Президент страны, Рауль КАСТРО, в комментарии местным журналистам выразил радость по поводу анонсированного ранее визита понтифика на Кубу, сообщает Zenit.

12 декабря, во время торжественной мессы в честь Матери Божьей Гваделупской, Папа анонсировал свой визит на Кубу, который состоится в конце марта и станет первым визитом епископа Рима в социалистическую страну.

Запланированный визит на Кубу также совпадает с 400-летним юбилеем образа Богоматери Милосердия - покровительницы острова.

В воскресенье президент Кубы встретился с ватиканской делегацией, на которой состоялось обсуждение деталей подготовки к предстоящему визиту.

После визита на Кубу Папа посетит также и Мексику. Это вторая пастырская поездка Папы Бенедикта в Латинскую Америку, после визита в Бразилию в 2007 году.

РИСУ