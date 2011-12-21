Христиане Северной Кореи столкнулись с неопределенностью

Северная Корея вошла в период неопределенности. Обозреватели разделились во мнении, улучшится или ухудшится ситуация с правами человека в этой стране, сообщает CNL-NEWS со ссылкрй на Christian Today.

Президент Open Doors USA Карл МОЛЛЕ призвал христиан молиться за страну, он считает, что примерно 50 тысяч христиан томятся в трудовых лагерях. «Мы не знаем будущее Северной Кореи, но Бог знает, - сказал он. - Поэтому важно, чтобы христиане всего мира молились за Северную Корею в это переходное время. Особенно молитесь за христиан внутри страны. Они боятся, потому что им могут грозить еще большие преследования».

Всемирный Евангельский Союз (ВЕС) выразил озабоченность, так как, по его мнению, невозможно предугадать последствия смерти Ким Чен Ира для Кореи. Союз призвал новое руководство Северной Кореи соблюдать международные нормы по защите прав человека. Многие христиане десятилетиями молились за корейский полуостров и объединение двух стран. Возможно новая эра – начало ответа на их молитвы, считает ВЕС.

OMF International также просит христиан молиться, чтобы миссионеры могли приехать в страну и служить ее народу. «Мы искренне желаем видеть возрождение этой страны».

