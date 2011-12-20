В Шри-Ланке набирает обороты антихристианская кампания

В последние дни все более набирает обороты новая антихристианская кампания в Шри-Ланке, передает информационное агентство Fides.

В Шри-Ланке предлагают законодательно закрепить запрет на переход в иную религию. Кроме того, министерство по делам религий постановило закрыть в стране все незарегистрированные евангелические протестантские церкви. Власти также постановили, что всякое «строительство или обслуживания храмов должно получить предварительное одобрение министерства».

Шри-Ланка - страна с населением 21.5 миллионов жителей. 69 % шриланкийцев — буддисты, 8 % являются мусульманами, 7 % — индуисты. Около 7 % жителей страны являются христианами. Согласно Ватиканской статистике, почти все они — католики.

Седмица.Ru

