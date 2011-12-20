Китайским коммунистам напомнили об опасности религии

Руководство коммунистической партии уверенно, что, если коммунисты начнут открыто исповедовать религию, единение организации будет нарушено.

Высокопоставленный представитель Коммунистической партии Китая (КПК) Чжу ВЭЙЦЮНЬ осудил открытую приверженность некоторых однопартийцев религии.

По его мнению, религиозные предпочтения мешают членам КПК беспристрастно относиться к разным национальным и религиозным группам, проживающим на территории страны. Если члены партии начнут открыто исповедовать религию, единение восьмидесятимиллионной политической организации будет нарушено, отметил ВЭЙЦЮНЬ.

Это, по его словам, скажется на благосостоянии китайцев и может в конечном итоге привести к сепаратизму.

Как сообщается, это заявление было сделано в ответ на многочисленные требования членов Коммунистической партии снять запрет на исповедание религии для членов партии.

В Китае официально разрешены пять религий - буддизм, даосизм, конфуцианство, христианство и ислам. В то же время, по информации западных СМИ, власти страны преследует буддийских монахов, мусульман-уйгуров и независимые христианские церкви.

Христианство в КНР фактически разрешено только в форме протестантизма и католицизма, имамов обязывают согласовывать содержание проповедей с представителями партии, а буддийских монахов убеждают отказаться от признания авторитета Далай-ламы и посещать занятия по политинформации.

TCH.ua