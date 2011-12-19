Янукович передал «Имению Святого Николая» подарки

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подарил «Имению Святого Николая» в Карпатах (с. Пистынь Косовского района Ивано-Франковской области, национальный природный парк «Гуцульщина») спортивную площадку с искусственным покрытием и свыше 1,5 тысяч наборов сладких подарков.

Как сообщили УНИАН в дирекции «Имения Святого Николая», сегодня председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК по поручению Президента Украины передал имению спортивную площадку с искусственным покрытием и свыше 1,5 тысяч сладких подарков. Здесь также состоялся первый фестиваль новогодне-рождественской игрушки, выставка-конкурс рисунков «Сохраним лесную красавицу!». Председатель ОГА после осмотра выставки приобрел для себя детскую игрушку «Ангелок-оберег» из соломы.

Сегодня на празднование в «Имение Святого Николая» в Карпаты прибыло более 5 тысяч гостей не только из Ивано-Франковской, но и Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой и Киевской областей. Все дети получили подарки, для них зажглась огнями главная Николаева елка, а вечером загорелась настоящая гуцульська ватра.

Справка УНИАН. В «Имение Святого Николая» поступило в целом свыше 12 тыс. писем от детей из всей Украины. На все письма дает ответы Святой Николай, а для исполнения детских желаний привлекают общественные, благотворительные, религиозные организации, бизнесменов.

