50 стран, в которых преследуют за религиозные убеждения

4 января 2012 года организация по контролю за религиозной свободой Open Doors США опубликует свой список за 2011 год. В него войдут 50 стран с самым высоким уровнем преследований за религиозные убеждения, сообщает CNL-NEWS со ссылкой на The Christian Post.

Список был составлен на основании 50 вопросов, которые освещают различные измерения религиозной терпимости. В сборе информации принимали участие интервьюеры, местные представители и преследуемые.

Северная Корея уже 10 лет остается наверху списка. Тем не менее, число христиан в Северной Корее продолжает расти, и сейчас составляет около 400 тысяч человек.

Еще одна страна в первых строках списка – Иран. Иран привлек особое международное внимание в уходящем году заключением в тюрьму христианского пастора Юсефа НАДАРХАНИ, который был арестован в 2009 году и судим позже за вероотступничество, что влечет за собой смертный приговор.

Критики подозревают, что Египет, который был на 19-ом месте в прошлом году, в списке этого года, скорее всего, поднимется выше из-за волнений «Арабской весны» и столкновений между христианами и правящим военным советом. Подсчитано, что 95 тысяч христиан эмигрировало из Египта со времени начала этих событий в феврале, сообщает Федерация прав человека в Египте.

CNL-NEWS