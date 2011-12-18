Вице-премьер Украины выразил благодарность Папе римскому

В преддверии католического Рождества папа римский Бенедикт XVI и вице-премьер Украины, министр инфраструктуры страны Борис КОЛЕСНИКОВ обменялись в Ватикане теплыми словами благодарности.

Папа римский Бенедикт XVI поблагодарил Украину за рождественскую ёлку для Ватикана. На аудиенции у понтифика присутствовали представители украинских религиозных организаций, детские фольклорно-этнографические коллективы, а также официальная украинская делегация.



В своей речи КОЛЕСНИКОВ отметил, что для Украины очень важно установление на площади св. Петра в Ватикане ёлки, привезенной именно из Украины. "Мы хотели бы, чтобы Вы приняли этот дар, как нашу благодарность за то, что Вы делаете для Украины", - сказал вице-премьер, обращаясь к Папе Римскому Бенедикту XVI.



Глава католиков также поздравил присутствующих и всех украинцев с наступающими рождественскими праздниками. Некоторые предложения из своей речи он озвучивал на украинском языке.

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