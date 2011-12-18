На христиан Египта хотят наложить налог "на неверующих"

Египетские христиане не станут платить подушный налог - джизья, ввод которого требуют пришлые к власти салафиты, заявил коптский католический епископ Юхан ГОЛТА в передаче «Masr al-Jadida» («Новый Египет») на египетском телевидении.

Это стало ответом на требования радикальных исламистов, согласно которым христиане должны либо платить джизья, как это предлагает древний исламский порядок, либо покинуть страну.

Епископ ЮХАН заявил: «Мы отказываемся, даже если это грозит мученичеством. Если исламистская большинство в египетском парламенте действительно введет этот закон, христиане намерены обратиться за помощью к специалистам университета Аль-Азхар и умеренным мусульманам».

Джизья - подушный ежегодный налог, взимаемый в исламских государствах со всех немусульман мужского пола, за исключением монахов. Взимание джизьи основывается прежде всего на Коране (9:29): «Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха и Последний День, и не считает запретным то, что не разрешено Аллахом и посланником Его, и с теми из людей Писания, кто истины религии не признал, до тех пор, пока они вам дань платить не станут своей собственной рукой, в смирении покорном».

Джизья освобождает немусульман от двух обязанностей, возложенных на мусульман: защиты страны и налога закят, который выплачивают богатые мусульмане в течение года. В XIX в. джизья в Египте был отменен.

Кіріос