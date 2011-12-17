Премьер Великобритании призвал к возрождению христианских ценностей

Премьер-министр Великобритании призвал к возрождению христианских ценностей во избежание "упадка морали" в стране. Как сообщила сегодня британские СМИ, с таким обращением Дэвид КЭМЕРТОН выступил в Оксфорде, где проходит празднование 400-летия Библии короля Якова I.

"Великобритания – это христианская страна, и мы не должны бояться говорить об этом", – заявил КЭМЕРТОН. "Библия способствовала появлению в Великобритании ряда ценностей и нравственных норм, сделавших страну такой, какой она является сегодня", – отметил глава правительства. Обращаясь к служителям Англиканской церкви, он предложил им принимать более активное участие в политическом процессе и не избегать давать оценки происходящему в стране.

"Уклонение от того, чтобы говорить правду о поведении, о нравственности, уже привело к ряду социальных проблем", – указал КЭМЕРТОН, отнеся к таковым августовские погромы, финансовый кризис и угрозу религиозного экстремизма.

"Многие ценности христианской страны разделяются приверженцами других вероисповеданий и теми, кто не являются верующими. Толерантность общества, к которому призывает христианство, предоставляет больше пространства и для других религиозных верований", – считает премьер-министр. Среди таких ценностей он назвал ответственность, трудолюбие, сострадание и скромность.

Рodrobnosti.ua