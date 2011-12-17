В Санта-Монике вертепы заменили атеистическими плакатами

В американском городе Санта-Моника (штат Калифорния) вместо поздравлений с Рождеством красуются плакаты с надписями «Счастливого солнцестояния».

Из 14 выставочных мест в городском парке Палисейдс, которые во время Адвента традиционно использовались под вертепы, большую часть занимают экспонаты, сделанные членами местной атеистической организации.

Плакаты содержат антирелигиозные и антицерковные цитаты, выдержки из выступлений бывших президентов США.

Согласно информации Gloria.tv, ответственной за столь оскорбительную подмену является администрация города, раздававшая места посредством лотереи.

Городские власти Санта-Моники решили ввести новый метод распределения площадей на это праздничное время.

По результатам лотереи каждый желающий справедливо получит равное право участия в празднике, считает администрация.

Седмица.Ru