В Санта-Монике вертепы заменили атеистическими плакатами
Решение администрации города
В американском городе Санта-Моника (штат Калифорния) вместо поздравлений с Рождеством красуются плакаты с надписями «Счастливого солнцестояния».
Из 14 выставочных мест в городском парке Палисейдс, которые во время Адвента традиционно использовались под вертепы, большую часть занимают экспонаты, сделанные членами местной атеистической организации.
Плакаты содержат антирелигиозные и антицерковные цитаты, выдержки из выступлений бывших президентов США.
Согласно информации Gloria.tv, ответственной за столь оскорбительную подмену является администрация города, раздававшая места посредством лотереи.
Городские власти Санта-Моники решили ввести новый метод распределения площадей на это праздничное время.
По результатам лотереи каждый желающий справедливо получит равное право участия в празднике, считает администрация.