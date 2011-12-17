Танер Акчам: Надеюсь, Турция вернет религиозное имущество армянам

Турции давно было необходимо вернуть религиозное имущество армянам без дополнительного давления. Такое мнение выразил турецкий историк, профессор американского университета Кларкс Танер АКЧАМ, комментируя принятие Конгрессом США резолюции 306 о возврате религиозного имущества нацменьшинствам Турции.

В этой связи он заметил, что правовая основа для возврата имущества существует не только в международном праве, "похожий пункт существовал в законодательстве Османской империи, и сейчас он существует также в законодательстве Республики Турция”.

28 августа премьер-министр Турции Реджеп Тайип ЭРДОГАН подписал декрет о возврате конфискованного имущества христианских церквей и выплате компенсации по той части имущества, которое было продано.

"К сожалению, турецкие власти не могут осуществить полный возврат имущества, поскольку большое количество церквей было разрушено”, - подчеркнул АКЧАМ.

Analitika