На площади Святого Петра зажгла огни елка из Украины

На площади Святого Петра в Ватикане прошла акция «Украинское Рождество в Ватикане», во время которой были торжественно зажжены огни на елке из Украины.

Как сообщает Радио Ватикана, в действе приняли участие образцовый фольклорно-этнографический ансамбль «Маленькие бойки» из поселка Перегинск Рожнятивского района Ивано-Франковской области, Львовская Государственная академическая мужская хоровая капелла «Дударик», с коллективом-спутником - хором мальчиков, а также хор ужгородского Крестовоздвиженского кафедрального собора.

В полдень Папа Бенедикт XVI принял украинскую делегацию, чтобы поблагодарить за елку, которая в этом году будет украшать площадь Святого Петра. В аудиенции со Святейшим Отцом приняли участие Блаженнейший Святослав ШЕВЧУК, глава УГКЦ; Высокопреосвященный Мечислав МОКШИЦКИЙ, глава Конференции Римско-Католических епископов Украины; преосвященный Милан ШАШИК, епарх Мукачевский; владыки Дионисий ЛЯХОВИЧ и Ириней БИЛЫК, представители Православной Церкви, многочисленные священники, монашествующие, семинаристы художественные коллективы, паломники из Украины и представители украинской общины Рима. Правительственную делегацию возглавлял вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ, который произнес приветственную речь. Также присутствовали Посол Украины при Апостольской столицы, министр культуры, председателя Закарпатской и Львовской ОГА, мэр Львова и другие.

Обращаясь в начале встречи к Папе, Б.КОЛЕСНИКОВ выразил надежду, что путь, который преодолела украинская елка в Ватикан, «еще больше укрепит наши собственные национальные традиции и поможет понять их глубокий смысл». Он поблагодарил римского первосвященника за внимание к ситуации в Украине: «В августе этого года наши соотечественники почтенно приняли Ваши теплые поздравления из Кастельгандольфо по случаю 20-й годовщины Независимости Украины», - сказал вице-премьер, а в завершение он подарил Папе икону Собора отцов Киево-Печерской Ларвы.

«Дорогие братья и сестры! Я рад вас принять и каждого из вас искреннее приветствую», - начал свое слово Бенедикт XVI на украинском языке. Далее, говоря по-итальянски, Святейший отец поздравил собравшихся, а через них - всех украинцев на родине и рассеянных в мире. «Эта елка будет стоять рядом с вертепом, - отметил Папа, - вплоть до конца рождественских праздников, чтобы ею восхищались жители Рима и паломники, прибывающие сюда из каждой части мира. Она является красноречивым символом Рождества, так как своими, всегда зелеными ветками, напоминает о продолжительности жизни, елка является также знаком народной религиозности вашей земли и христианских корней вашей культуры». Бенедикт XVI пожелал, чтобы эти корни укрепляло национальное единство, способствуя распространению аутентичных и общих ценностей. «Да, это ваше паломничество вызовет во всей украинской христианской общине обновленное стремление с радостью жить верой и свидетельствовать о ней, и способствовать распространению ценностей жизни, солидарности и мира, о которых нам каждый год напоминает Христово Рождество», - отметил он и заверил, что постоянно молится «за Украину и всех украинцев, от всего сердца разделяя Апостольское благословение ».

Перед официальной церемонией на площади Святого Петра звучали колядки в исполнении украинских художественных коллективов. В начале действа на площадь вышли «звездочеты» мужской хоровой капеллы «Дударик».

Торжественная часть началась исполнением ватиканского гимна, после чего с приветственным словом обратился архиепископ Джузеппе БЕРТЕЛЛИ, Президент Губернаторства Ватикана, после которого говорил представитель правительства Украины вице-премьер-министр Б.КОЛЕСНИКОВ. К собравшимся обратились глава УГКЦ, Львовский Митрополит латинского обряда архиепископ Мечислав МОКШИЦКИЙ и Мукачевский Епарх Владыка Милан ШАШИК.

А дальше произошло торжественное зажжение елки. Украинский мальчик нажал пусковую кнопку, а оркестр Ватиканской жандармерии исполнил Государственный гимн Украины.

После завершения официальной части началось угощение украинскими рождественскими блюдами, во время которого продолжается концерт творческих коллективов, прибывших из Украины.