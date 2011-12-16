Армения профинансирует оцифровку библиотеки католического ордена

Армения предоставит средства на оцифровку коллекции рукописей католического монашеского ордена Мхитаристов, заявил президент Армении Серж САРГСЯН во время посещения накануне монастыря конгрегации Мхитаристов на острове Святого Лазаря в Венеции.

На этом острове, а также в монастыре конгрегации в Вене насчитывается более 6 тыс. рукописей и 80 тыс. архивных страниц. Кроме того, на острове Святого Лазаря хранится еще порядка 178 тыс. печатных материалов. Долгие годы орден пытается найти средства на оцифровку этих материалов, однако поиски не давали результатов. Президент Армении, выступая перед конгрегатами, заверил, что «правительство Армении выделит Конгрегации всю необходимую сумму для решения этой проблемы».

«Лучший способ сохранения этой ценной библиотеки — оцифровка, как это делается в Ереванском институте древних рукописей «Матенадаран» имени Месропа Маштоца», — цитирует слова САРГСЯНА пресс-служба главы Армении.

Будучи на острове Св. Лазаря, армянский президент вместе с членами конгрегации Мхитаристов провозгласил начало мероприятий, приуроченных к 500-летию армянского книгопечатания. В своем выступлении САРГСЯН подчеркнул также роль мхитаристов в сохранении и распространении армянской письменности. «Благодаря членам Конгрегации долгие годы отсюда исходил свет, и этот свет нужно распространять и пользоваться им», — сказал он. В монастырском соборе Конгрегации после маленькой экскурсии армянский президент направился в часовню, где зажег свечи, молясь о благополучии страны. В тот же день он принял участие в открытии выставки «Армения: Печати цивилизации» в венецианском музее «Коррер», а после выставки посетил венецианский собор Сан Марко, где состоялся концерт армянской духовной музыки.

Орден Мхитаристов основал языковед, лексикограф и просветитель Мхитар Себастаци. С 1717 года Конгрегация Мхитаристов обосновалась на острове Святого Лазаря, близ Венеции, который Мхитар Себастаци получил от венецианских правителей.

Благовест-Инфо