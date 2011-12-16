В украинских тюрьмах созданы все условия для верующих

В местах лишения свободы на территории Украины созданы все условия для вероисповедания любой религии.

Такое заявление сделал старший психолог отдела социально-воспитательной и психологической работы с осуждёнными департамента криминально-исполнительной инспекции и социально-психологической работы с осуждёнными аппарату Государственной пенитенциарной службы Украины Богдан СТЕПЕНКО во время круглого стола в Киеве, посвященном теме реализации религиозных прав в украинских тюрьмах и СИЗО, передал корреспондент ГолосUA.

По его словам, в местах лишения свободы и предварительного заключения "с уважением относятся к .

В частности, он рассказал, что на сегодняшний день в местах лишения свободы существует 76 храмов, 47 из которых являются отдельными зданиями, 47 часовен, 4 молитвенных дома, 202 молитвенные комнаты и больше 15 молитвенных уголка.

"Кроме того, на протяжении текущего года в наших заведениях было освящено и построено пять религиозных культовых сооружения, на данный момент продолжается строительство ещё четырёх", - сообщил Богдан СТЕПЕНКО и подчеркнул, что в Государственной пенитенциарной службе приветствуют работу представителей всех религий с осуждёнными и арестованными, и считают такое влияние необходимым и полезным.

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