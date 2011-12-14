Комитет ВР отказался рассмартивать отношения государства и конфессий

Профильный Комитет по вопросам культуры и духовности изменил свою позицию и не поддержал предложение о проведении парламентских слушаний на тему: "Состояние государственно-конфессиональных отношений в Украине», сообщает Институт религиозной свободы.

Об этом свидетельствует соответствующее решение Комитета, недавно обнародованное на парламентском сайте.

На своем заседании от 7 декабря Комитет решил рекомендовать Верховной Раде отклонить проект Постановления № 9486 о проведении парламентских слушаний 14 марта 2012 года, внесенный депутатами из партии ХДС.

В решении отмечается, что народные депутаты Украины на заседаниях Комитета неоднократно поддерживали идею проведения парламентских слушаний по этой тематике. Однако, по их мнению, проводить парламентские слушания на тему государственно-конфессиональных отношений в последний год полномочий действующего созыва Верховной Рады Украины нецелесообразно.

В частности председатель подкомитета по делам религий Комитета Михаил Косив высказал предостережение, что выступления представителей различных Церквей, которые имеют разные позиции по отдельным вопросам, могут в итоге нанести ущерб межконфессиональным отношениям и миру в Украине.

Присутствующий на заседании первый заместитель Министра культуры Украины Юрий Богуцкий поддержал тезис о нецелесообразности слушаний ввиду возможной политизации церквей в контексте парламентских выборов 2012 года. Он также высказал мнение о том, что эту идею не поддерживает Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций.

Со своей стороны авторы инициативы выразили убеждение, что проведение широкого обсуждения различных аспектов государственно-конфессиональных отношений позволит сделать дальнейшие шаги в направлении развития диалога между государством, церквами и религиозными организациями. По их мнению, это будет способствовать как обеспечению конституционного принципа свободы вероисповедания, так и более эффективному привлечению потенциала церквей к решению насущных общественных проблемных вопросов.

Следует напомнить, что в своем обращении от 13 мая 2011 года Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выразил поддержку инициативе проведения парламентских слушаний по вопросам государственно-конфессиональных отношений.

Парламентские слушания позволят представителям конфессий "напрямую выразить народным избранникам свою общую позицию о подходах к усовершенствованию законодательства Украины в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций", отмечалось в обращении ВСЦиРО.

Проект постановления предусматривает обсуждение этой проблематики с участием руководителей органов государственной исполнительной власти, парламентариев, представителей церквей и религиозных организаций, ведущих научных учреждений и неправительственных организаций.

2 ноября 2011 года инициатива о проведении парламентских слушаний предварительно уже была рассмотрена Комитетом по вопросам культуры и духовности и нашла поддержку. При этом в соответствующем решении Комитета было отмечена актуальность и целесообразность предложенной темы, а также высказана позиция, что принятие проекта позволит провести профессиональную дискуссию и предпринять действенные шаги в направлении налаживания государственно-конфессионального диалога.

Однако неожиданно для авторов была отклонена в процессе рассмотрения зарегистрированного постановления № 9486.

Перед этим, 1 июня 2011 года, Комитет по вопросам культуры и духовности на своем заседании также поддержал предложение о проведении парламентских слушаний на тему «Состояние и перспективы развития государственно-конфессиональных отношений в Украине» (проект постановления № 8548), внесенный депутатами от партии ХДС.