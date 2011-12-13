В Саудовской Аравии за колдовство отрубили голову женщине

В Саудовской Аравии отрубили голову женщине, признанной виновной в колдовстве.

"Амина бинт Абдулхалим Насер из северной провинции Джавф была казнена за ведовство и использование потусторонних сил", - сообщили в министерстве внутренних дел королевства, добавив, что "ведьме" отрубили голову.

Саудовское уголовное право полностью основано на строгих религиозных нормах. В этой связи местное законодательство не приветствует общение подданных Абдуллы ибн Абдель АЗИЗА с джиннами, духами и тому подобными созданиями. Поскольку об их существовании прямо сказано в Коране, то в реальности нечистой силы саудовские власти не сомневаются.

В королевстве широко применяется смертная казнь. На плаху там отправляют не только за колдовство, но также за изнасилование, вооруженное ограбление, убийство, торговлю наркотиками, а также - за отступничество от веры.

В 2010 году в Саудовской Аравии казнили 27 человек, годом ранее - 67. В текущем году по приговору суда там были умерщвлены 73 человека.

Иностранные и местные правозащитники требуют от властей ввести мораторий на смертную казнь, однако до сих пор они в этом не преуспели.

Седмица.Ru